McFlurry bekommt plastikfreie Verpackung

Artikel per Mail weiterempfehlen

Schluss mit Plastikdeckeln: Ab September gibt es den McFlurry in Großbritannien nur noch im Kartonbehälter. Die Fastfood-Kette will so Einwegplastik reduzieren. Auch beim Salat stellt das Unternehmen auf Karton um, wie das britische Portal «Metro» berichtet.

Das Unternehmen will so jährlich fast 500 Tonnen weniger Plastik verbrauchen. Ziel der Kette ist es, bis 2025 komplett auf erneuerbare oder wiederverwertete Materialien umzusteigen.

Löffel bleibt

Viele Konsumenten begrüßen den Schritt von McDonald's auf Twitter. Sie kritisieren jedoch, dass das Unternehmen weiterhin nicht-recycelbare Plastiklöffel für den McFlurry verwendet:

Can't help thinking this would be a better announcement had the picture not featured a plastic spoon! @McDonaldsUK! #plasticfree #WarOnPlastics McDonald's to remove plastic lids from McFlurrys https://t.co/TXKj7E2O5x— Tom Haughton (@HouseofHaughton) June 23, 2019

Und was ist mit dem Rest?

Der McFlurry soll wohl als Botschafter der Marke dienen. Denn Burger und Pommes werden auch weiterhin nicht auf Tellern serviert. Warum nicht wenigstens die Cola ins Glas kommt, erklärt McDonald's nicht.

(L'essentiel)