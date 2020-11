Pfizer-​​Chef verkauft die Hälfte seiner Aktien

Groß war der Jubel, als die Unternehmen Pfizer und Biontech am Montag ihre positiven Studiendaten bekanntgaben. Zu mehr als 90 Prozent soll die Impfung Schutz vor dem Coronavirus bieten. Eine Eil-Zulassung könnte es noch im November geben, wird spekuliert. Auch die Wirtschaft jubelte, der Dow Jones sprang um 4 Prozent nach oben und die Aktienkurse der beteiligten Firmen setzten zum Sprung an. Der Kurs der Pfizer-Aktie schnellte zeitweise 15 Prozent nach oben, flachte danach wieder ab.

Albert Bourla verkauft Millionen-Paket

Diesen kurzen Höhenflug nutzte Albert Bourla für ein Millionengeschäft. Wie die «Welt» berichtet, verkaufte der Pfizer-CEO 62 Prozent seiner Beteiligung an Pfizer. Er schaffte dabei das Kunststück, nur ganz knapp unter dem zwischenzeitlichen Höchststand von 41,99 Dollar pro Aktie zu verkaufen. Ausgangspunkt waren 36,40 Dollar gewesen. Das Aktienpaket hatte beim Verkauf einen Wert von 5,6 Millionen Dollar.

Pfizer gab an, dass die Aktien über ein automatisiertes System verkauft wurden, als sie eine bestimmte Preisschwelle überschritten hatten. Dieser Plan sei bereits im August aufgestellt worden.

Aktion war legal – Kritik gibts trotzdem

Das Geschäft von Bourla ist also legal. Mit dem sogenannten «Predeterminated Trading Plan», den Bourla benutzte, auch Rule 10b5-1 genannt, dürfen auch Insider eine festgelegte Zahl Aktien verkaufen. Wenn sie es lange im Voraus planen.

In den sozialen Medien musste der Pfizer-CEO dennoch Kritik einstecken. «Obwohl der Verkauf automatisiert war, hat er Argwohn ausgelöst, dass die Impfung doch nicht all das ist, was sich der Markt am Montag erhofft hatte», schreibt ein User.

«Genauso wichtig wie die Entwicklung eines Impfstoffes ist es, ihn auf der Welt zu verteilen», schrieb Bourla selber gestern auf Twitter. Worauf ein User antwortet: «Und genau so wichtig ist es, dass du das ganze Geld aus der Börse geholt hast. Geplant und abgekartet.»

Zum Verkauf seiner Aktien äußerte sich Bourla bis anhin nicht. Doch diese Woche musste er sich gegen anderen Vorwürfen wehren. US-Präsident Trump hatte sich über den Zeitpunkt der Bekanntgabe der positiven Impfstoffdaten von Pfizer und Biontech beklagt. Er unterstellte der US-Gesundheitsbehörde FDA und die Demokraten, die Daten erst nach den Wahlen angekündigt zu haben, um ihn dabei zu schaden.

Pfizer-Chef Albert Bourla wies die Vorwürfe zurück, das Timing habe nichts mit der Politik zu tun. Er habe selbst erst am Sonntagnachmittag die Daten erhalten, sagte er dem Sender CNN. Die Mainzer Biontech und ihr Partner Pfizer sind die weltweit ersten Unternehmen, die erfolgreiche Daten aus der für eine Zulassung entscheidenden Studie mit einem Corona-Impfstoff vorgelegt haben.

(L'essentiel/Lucas Orellano)