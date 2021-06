Diesen Sneaker kannst du selber zusammenbauen

Adidas und Lego spannen wieder zusammen. Nach dem bunten Sneaker ZX 8000 Lego kommt neu ein Kultmodell aus den 70er- und 80er-Jahren im Lego-Design frisch raus. Den Adidas Originals Superstar in der neuen Version mit dem Spielzeughersteller gibt es in zwei Versionen.

Lego lanciert eine Version des Klassikers als Set zum Zusammenbauen ab 18 Jahren. Aus 731 Elementen lässt sich entweder der linke oder der rechte Schuh detailgetreu und in Originalgröße nachbauen, wie es in einer Mitteilung heißt. Das Ausstellungsstück mit echten Schnürsenkeln kommt im Schuhkarton und gibt es ab Juli für 110 Euro bei Lego und Adidas zu kaufen.

Die tragbare Variante kommt von Adidas. Diese besteht aus schwarz-weißem Leder und ist mit Legosteinen gespickt. Der Sneaker ist ab Juli bei Adidas und ausgewählten Händlern für 150 Euro erhältlich. In der Kindergröße kostet der Schuh 55 bis 70 Euro.

Neuer Lego x Adidas Ultraboost

Das Fachportal «Sneakernews» kündigt zudem einen weiteren Lego x Adidas Ultraboost mit einer Schar von Farbtönen an. Einen Releasetermin gibt es dafür aber erst für Australien. Der Sneaker soll am 28. Juli in Down Under auf den Markt kommen. Angaben zu weiteren Verkaufsstarts gibt Adidas auf Nachfrage noch nicht bekannt.

(L'essentiel/Fabian Pöschl)