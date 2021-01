Verdienen Großinvestoren am Gamestop-​​Hype?

Eine Reddit-Community hat bei der Gamestop-Aktie eine Kursrally angestoßen. Damit wollen die Privatanleger den etablierten Finanzinstituten ein Schnippchen schlagen. Aus diesem Grund hat das deutsche Broker-Unternehmen Trade Republic am Donnerstagabend den Handel von Aktien von Firmen wie Gamestop, AMC, Blackberry, Nokia, Express Inc. und Bed Bath & Beyond gestoppt.

Aber nicht nur kleine Investoren profitieren davon, vermuten manche Beobachter online. Hintergrund ist, dass viele der Hobby-Anleger für den Aktienhandel die App Robinhood verwenden. Auf den Onlineplattformen Zerohedge sowie auf Reddit und Twitter äußern manche Nutzer den Verdacht, dass die großen Marktmacher, mit denen Robinhood zusammenarbeitet, mit illegalen Praktiken an den Deals profitieren könnten.

Keine Beweise

Konkret wird das Unternehmen Citadel Securities verdächtigt, sich mit illegalen Praktiken zu bereichern. Citadel verarbeitet als Marktmacher einen großen Teil der Kaufaufträge von Robinhood-Kunden. Dabei soll die Investment-Firma sogenanntes Front-Running betreiben. Das bedeutet, dass der Marktmacher einen Auftrag nicht sofort ausführt, sondern zuerst selbst darauf reagiert – indem er etwa stark nachgefragte Aktien selber kauft. Das kann dazu führen, dass der Marktmacher die Aktien zu einem günstigen Preis bekommt und der Auftraggeber dann mehr bezahlen muss, weil der Kurs gestiegen ist.

Beweise für diese Anschuldigungen liefern die anonymen Online-Beobachter zwar keine. Erst kürzlich hat das Regulierungsunternehmen Finra aber bereits Vorwürfe wegen Front-Running bei Citadel erhoben. Das beschuldigte Unternehmen gab zwar nichts zu, willigte aber in eine Strafzahlung von 700.000 Dollar ein.

Es geht um Millisekunden

Das Geschäft vieler Marktmacher basiere genau darauf, dass sie als erste von einem Handel erfahren, sagt Markus Lackner, Head Research bei der VZ Depotbank: «Wenn Marktmacher sehen, in welche Richtung der Markt geht, dann haben sie implizit einen Informationsvorsprung und können so einfach schneller reagieren als andere.» Für manche Unternehmen gehe es bei solchen Deals um Millisekunden.

Marktmacher haben – gerade im Gegensatz zu vielen Privatinvestoren – jahrelange Erfahrung und versuchen die kleinsten Vorteile zu ihren Gunsten auszunutzen. «Ob der eine oder andere dabei zu illegalen Praktiken greift, ist von außen schwierig zu beurteilen – ich gehe davon aus, dass grundsätzlich mit lauteren Methoden gearbeitet wird», so Lackner.

Citadel selbst hat bisher nicht Stellung zu den Vorwürfen genommen.

