Firma will Super-​​Batterien aus Atommüll bauen

Es wäre eine Sensation, wenn den Mitarbeitern des Silicon-Valley-Start-ups Nano Diamond Battery (NDB) gelingt, was ihnen vorschwebt. Denn das in Pleasanton, südöstlich von San Francisco, ansässige Unternehmen plant Batterien aus Atommüll.

Was ist Graphen?



Graphen ist ein noch junges Material. Erstmals hergestellt wurde die einlagige Kohlenstoffschicht im Jahr 2004 von dem russischen Physiker Andre Geim, der im Oktober 2010 gemeinsam mit Konstantin Novoselov «für grundlegende Experimente mit dem zweidimensionalen Material Graphen» mit dem Nobelpreis für Physik ausgezeichnet wurde. Graphen lässt sich nicht in eine der bekannten Stoffklassen einordnen: So ist es zum einen das erste nur zweidimensionale Material, zum anderen ist es weder Metall noch Halbleiter. Es kann sowohl elektrischen Strom als auch Wärme extrem gut leiten. Zudem ist es härter als Diamant und außerordentlich reißfest.

Diese sollen nicht nur nachhaltig sein, sondern auch eine Lebensdauer von bis zu 28.000 Jahren haben – ohne je aufgeladen werden zu müssen. Trotzdem soll nach 5730 Jahren noch die Hälfte der ursprünglichen Kapazität zur Verfügung stehen. Ein Prototyp ist angekündigt.

Für Handys und E-Autos

Wie Thenextweb.com berichtet, hat NDB vor, einen Bestandteil des Atommülls so zu recyceln, dass der Kohlenstoff C14 entsteht, welcher dann in einem weiteren Schritt zu Graphen (siehe Box) umgewandelt wird. Das neue und noch immer strahlende Material soll dann mit Schichten von nicht radioaktivem C12 umgeben werden, die den Austritt der Radioaktivität verhindern und vor Manipulationen von außen schützen.

Die Strukturen werden geschichtet, um eine Zelle zu erschaffen, welche Elektrizität erzeugen kann. Laut dem US-Unternehmen soll das geplante Batteriewunder dereinst in künftig jedem technischen Gerät eingesetzt werden können. Die Nano Diamond Battery sei in ihrer Größe und Form frei skalierbar, wodurch sie laut Auto-motor-und-sport.de «sämtliche bekannten Batterien vom Handy-Akku bis hin zur Elektroautobatterie ersetzen könnte». Im Auto könnten die Batterien rund 90 Jahre halten, so das Unternehmen.

Gute Idee, aber …

Dass solche Batterien grundsätzlich realisierbar sind, haben vor einigen Jahren bereits Forscher der Universität Bristol gezeigt. Und auch die von Sir Michael Pepper, Physiker an der Universität Cambridge, durchgeführten Proofs of Concept, auf die sich NDB bezieht und die die prinzipielle Durchführbarkeit des Vorhabens belegen, kommen zu diesem Ergebnis.

Trotzdem ist offen, ob die Batterie tatsächlich irgendwann zur Marktreife gelangt. Denn ein Aspekt wird bei den positiven Ankündigungen nicht thematisiert: Was, wenn die im Kern kontinuierlich strahlende Batterie doch einmal kaputt geht und Radioaktivität freisetzt? Und was, wenn Tausende leicht radioaktive Batterien zusammenkommen? Solange diese Fragen ungeklärt sind, ist dieser Ansatz aus dem Silicon Valley nicht mehr als eine gute Idee, die es weiterzuverfolgen gilt.

