Chancen auf Arbeitsmarkt noch immer geringer

Wie aus einer Eurostat-Studie, die anlässlich des Internationalen Frauentags veröffentlicht wurde, hervorgeht, ist die Wahrscheinlichkeit, dass Frauen einen Platz auf dem Arbeitsmarkt finden, noch immer geringer als für Männer. In Luxemburg ist die Beschäftigungsquote für Frauen nach wie vor 7,9 Prozent niedriger. Das geht aus dem Zahlen für das Jahr 2017 hervor.

Allerdings verzeichnete das Großherzogtum seit 2005 eine Verbesserung. Damals lag die Quote noch 21 Prozent niedriger. Luxemburg liegt derzeit gleichauf mit Frankreich und Deutschland und gehört zu den europäischen Ländern, in denen sich die geschlechtsspezifischen Unterschiede auf dem Arbeitsmarkt in den vergangenen Jahren am stärksten verringert haben. Die durchschnittliche Differenz beträgt in der Europäischen Union 11,5 Prozent. Die Rangliste wird von Litauen mit einem Prozent angeführt. Malta landet mit 24 Prozent auf dem letzten Platz.

(L'essentiel)