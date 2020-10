Komiker verkauft Trumps Corona-​​Tweet als Hoodie

Als Donald Trump am Freitag auf Twitter verkündete, dass er und seine Frau mit dem Coronavirus infiziert sind, waren die Reaktionen vielfältig: Die einen zeigten Besorgnis, andere Schadenfreude. Wieder andere witterten die Gelegenheit für ein Geschäft: US-Komiker George Ouzounian, online bekannt als Maddox, lancierte noch am gleichen Tag eine Reihe von Shirts, Hoodies und Mützen, auf denen der Tweet des US-Präsidenten aufgedruckt ist.

Maddox hat sich in der Vergangenheit oft abschätzig über Trump geäußert. Die Kleider mit dem Tweet-Aufdruck verkauft er unter dem Produktnamen «Covidiot». Und Trumps Infektion mit dem Virus feierte die Internet-Persönlichkeit am Freitag in einem Livestream mit Champagner.

«Trump defeats Covid.»

Ob die Tweet-Kleider Absatz finden, ist unklar. Zwar haben die Produkte bereits mehrere Hundert Bewertungen im Webstore – diese beziehen sich aber auch auf ältere Varianten der Shirts und Hoodies mit anderen Aufdrucken.

Auch im Weißen Haus selbst wittert man die Gelegenheit, mit Trumps Infektion Geld zu machen: Im Souvenirladen des Weißen Hauses gibt es Gedenkmünzen zum Vorbestellen. Die Aufschrift: «Trump defeats Covid.»

Die Münze kostet 100 Dollar und soll im November ausgeliefert werden. Sie ist Teil einer Serie, die die erste Amtsperiode des US-Präsidenten feiern soll.

(L'essentiel/Raphael Knecht)