KBL-​​Bank prescht in die Schweiz vor

Die KBL European Private Bankers (KBL epb) streckt ihre Fühler in Richtung Schweiz aus. Das Geldhaus mit Sitz in Luxemburg gab am Dienstag die Übernahme der Bank am Bellevue bekannt, die zur Bellevue Group gehörende Vermögensgesellschaft in Zürich.

«Der Verkaufspreis wird nicht kommuniziert», sagte ein Sprecher auf Anfrage. Die KBL-Bank übernimmt die 22 Mitarbeiter und den Kundenstamm mit verwalteten Vermögen in Höhe von 1,6 Milliarden Euro. Dagmar Kamber Borens, derzeit bei Credit Suisse tätig, wird ab dem 1. September in die Gruppe eintreten, wie KBL epb mitteilt, die unter Vorbehalt der Zustimmung der Aufsichtsbehörden CEO der Schweizer Aktivitäten wird.

KBL in 50 Städten tätig

Die KBL-Bank «beabsichtigt, in der Schweiz rasch zusätzliches Personal einzustellen, wobei der Schwerpunkt auf Privatbankiers liegt», teilte CEO Jürg Zeltner in einer Stellungnahme mit. Die Übernahme ist die siebte dieser Art für KBL in den vergangenen fünf Jahren.

Jürg Zeltner erklärte: «Wir freuen uns, zusammen mit diesem Team ein solides, gut verankertes Schweizer Geschäft aufzubauen, das die Bedürfnisse von nationalen und internationalen Kunden gleichermaßen abdeckt.»

Die 1949 gegründete KBL epb mit Sitz in Luxemburg ist in 50 Städten in ganz Europa tätig. Die rund 2000 Mitarbeiter betreuen vermögende Privatpersonen und ihre Familien sowie institutionelle und professionelle Kunden.

(Joseph Gaulier/L'essentiel)