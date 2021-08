Darum kriegst Du Pakete, die Du nicht bestellt hast

Richtiger Name, richtige Adresse und alles ist bereits bezahlt – nur das Paket wurde nie bestellt. So probieren unseriöse Internethändler ihr Image aufzupolieren. Dafür verschicken sie Päckchen über größere Handelsplattformen wie Amazon an wildfremde Personen.

«Brushing» nennt sich die Methode, wie «Business Insider» schreibt. Die Händler besorgen sich dafür reale Adressen und schicken bereits bezahlte Ware dorthin. Mit gefälschten Käufer-Profilen geben sie dann ihrem Onlineshop positive Bewertungen.

Meistens werden dafür kostengünstige Artikel verschickt. Die angegebene Absenderadresse auf dem Paket ist gefälscht. Nach der erfolgreichen Ankunft der Ware gilt der Kauf als bestätigt. Diejenigen, die hinter dem gefälschten Käufer-Profil stecken, können dann eine Bewertung für den Shop hinterlassen.

Adresse bekommen Händler über soziale Medien

Online-Händler nutzen die Masche, um das Image ihres Verkaufsunternehmens aufzupolieren. Daher auch der englische Name «Brushing» für bürsten oder striegeln. Wer so ein nicht bestelltes Paket bekommt, muss die Ware nicht zurückschicken.

Schäden entstehen also kaum. Darum gehen auch wenig Beschwerden ein. An die Adressen kommen die Online-Händler meist ohne illegale Machenschaften: Sie finden diese einfach über soziale Netzwerke oder nutzen Gewinnspiele dafür.

Für Plattformbetreiber wie Amazon ist die Masche jedoch rufschädigend. Denn so werden Artikelbewertungen verfälscht. Darum geht der Onlineriese jedem Hinweis nach. Verkaufspartner, die «Brushing» betreiben, werden laut Amazon unmittelbar gesperrt.





(L'essentiel/Barbara Scherer)