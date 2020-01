Ryanair wird die Boeing 737 MAX nicht kennzeichnen

Bis die Boeing 737 MAX wieder fliegt, werden wohl noch ein paar Monate ins Land ziehen. Die Experten sind sich sicher, dass der Punkt dennoch kommen wird. Der auch den Findel ansteuernde Billigflieger Ryanair hat 135 Maschinen des neuen Typs bestellt und sich Optionen für 75 weitere gesichert. Damit werden auch über kurz oder lang am lux-Airport Maschinen vom Typ 737 MAX starten und landen.

In einem Interview mit aerotelegraph hat Ryanair-Vorstand Kenny Jacobs bekannt gegeben, dass die Airline Kunden nicht darüber informieren wird, in welchem 737-Modell sie unterwegs sein werden: «Wir tun das jetzt nicht und wir planen nicht, das zu tun.» Zum aktuellen Zeitpunkt ist eine derartige Angabe bei dem Billigflieger aber auch gar nicht nötig, da die Iren mit einer reinen Einheitsflotte vom Typ Boeing 737-800 fliegen. Sobald Boeings Krisenjet zur Flotte stößt, ändert sich das.

«Wir nennen sie nur 737. Wir nennen alle unsere Flugzeuge 737», entgegnet Jacobs auf die Frage, wie Ryanair den neuen Jet denn nennen wird. «Es wird nicht auf unserer Website stehen und es wird nicht überall MAX drauf stehen. Die Flieger kommen nur nach und nach in unsere Flotte und die Kunden werden sich daran gewöhnen. Dasselbe ist auch schon mit anderen Flugzeugen passiert, die am Anfang Probleme hatten.»

Bereits im Sommer waren Bilder erster Ryanair-737 Max-Flugzeuge beim Beoing-Werk in Seattle aufgetaucht, auf denen der Schriftzug «737-8200» statt «737 MAX» zu sehen war. Ob das Flugzeug umbenannt wurde, damit Kunden sie schlechter von der alten «737-800» unterscheiden können, blieb damals unkommentiert.

Yet another reason not to fly .@Ryanair They are rebranding the deadly #Boeing737Max as #7378200 #BoeingFail #RyanairFail https://t.co/SdufAx67Ak