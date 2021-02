Musk verliert wegen Bitcoin-​​Talfahrt Milliarden

Am Montagabend fiel der Aktienkurs von Tesla um 8,6 Prozent. Der Elektroauto-Hersteller verlor auf einen Schlag 15,2 Milliarden US-Dollar – umgerechnet 12,3 Milliarden Euro. Das berichten verschiedene US-Medien übereinstimmend.

Wie «Bloomberg» berichtet, geht die Talfahrt am Dienstag weiter. So fiel der Tesla-Kurs noch vor der offiziellen Markteröffnung um weitere 6 Prozent. Nach Markteröffnung um 15.30 Uhr Schweizer Zeit fiel der Tesla-Kurs bereits wieder um zeitweilig über zehn Prozent.

Kryptowährungen ziehen Tesla mit

Woran liegt es? Ein Grund könnte die Talfahrt der Kryptowährungen sein. Elon Musk gilt als großer Unterstützer von Bitcoin, Ethereum und anderen Kryptowährungen. So hat er mit dem Firmenvermögen 1,5 Milliarden Euro in Kryptowährungen investiert.

Der Bitcoin-Kurs ist in den letzten 24 Stunden um 15 Prozent eingebrochen. Elon Musk selbst könnte die Talfahrt von Bitcoin zusätzlich angeheizt haben. In einem Tweet vom 20. Februar äußerte er den Eindruck dass die Kurse von Bitcoin und Ethereum «hoch scheinen», so Musk.

Der Zusammenbruch der Tesla-Aktie hat direkte Konsequenzen für Elon Musk. Er verliert den Titel als reichster Mensch der Welt. Der neue an der Spitze ist gleichzeitig der alte: Noch-CEO von Amazon Jeff Bezos. Dieser war für lange Zeit der reichste Mann der Welt, ehe Musk ihm diesen Titel im Januar 2021 streitig machte.

(L'essentiel/Reto Heimann)