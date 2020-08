Europa-​​Park bleibt im Herbst erstmals geöffnet

Der Europa-Park in Rust hat zwar seit Mai wieder geöffnet, darf in der Corona-Krise aber nur 15.000 Besucher pro Tag reinlassen. Vor der Krise kamen an schönen Sommertagen bis zu 40.000 Besucher in den Park.

Aufgrund der beschränkten Besucherkapazität bleibt der Freizeitpark erstmals nach Allerheiligen im November geöffnet. Üblicherweise schlossen die Tore jeweils für vier Wochen zur Umdekorierung für die Wintersaison. Nun verwandelt sich der Park im laufenden Betrieb.

Halloween und Winterwunderland zur gleichen Zeit

Vom 9. bis zum 27. November erleben Besucher sowohl Halloween-Grusel mit Hexen und Kürbisfiguren als auch gleichzeitig ein Winterwunderland mit gebrannten Mandeln und Glühwein. Geschlossen bleiben während dieser Zeit nur die Wasserachterbahn Atlantica Supersplash und das Fjord-Rafting.

Ab 28. November startet die reguläre Wintersaison, doch bereits ab 7. November gelten die reduzierten Winterpreise.

Über 100 Millionen Euro Verlust

Die Krise kostete den Freizeitpark bislang über 100 Millionen Euro, wie Gründer und Chef Roland Mack im Interview mit der Welt am Sonntag sagt. 2020 werde der Park wegen der Krise einen Bilanzverlust schreiben. Entlassungen seien aber noch keine erforderlich.

Mack könne sich vorstellen, bei guten Erfahrungen mit der Öffnung im November auch im neuen Jahr deutlich früher als üblich zu starten, etwa schon Anfang März und nicht erst an Ostern. Früher mache wegen der Kälte keinen Sinn.

(L'essentiel/Fabian Pöschl)