Neue Variante befeuert Aktienkurs von Moderna

Die Anleger haben Angst. Wegen der neu entdeckten Corona-Variante in Südafrika werfen sie ihre Aktien auf den Markt. Am Freitag eröffnen die Börsen daher mit deutlichen Abschlägen. Die US-Börsen sackten zu Handelsbeginn ab. Der Dow Jones verlor um über 2 Prozent. Das ist ein Minus von rund 800 Punkten. Auch der S&P 500 und die Technologie-Börse Nasdaq liegen im Minus. Die US-Börsen starten am Freitag in einen verkürzten Handel. Am Donnerstag hatten die US-Märkte wegen des Erntedankfests Thanksgiving geschlossen.

Doch nicht alle Kurse fallen. Die Furcht vor einer neuen Eskalierung der Pandemie befeuerte die Papiere der Impfstoff-Entwickler. Die Aktien von Moderna notieren über 24 Prozent im Plus, jene von Bionech rund 20 Prozent. Beide Titel werden an der Nasdaq gehandelt. Noch deutlicher fiel mit einem Minus von über drei Prozent zum Handelsstart der deutsche DAX. Der britische Index FTSE und der EuroStoxx 50 fallen um rund zwei Prozent.

Gold hingegen profitiert. Aus Angst vor wirtschaftlichen Folgen wegen eines möglichen Ausbruchs der neuen Virus-Mutation flüchten die Anleger in sichere Werte. Der Kurs des Edelmetalls stieg darum um gut einen Prozent auf über 1800 Dollar pro Feinunze.

Flüge gestrichen

Am Donnerstag hatte das südafrikanische Genomforschungsinstitut NGS-SA erklärt, die neue Virusvariante habe zahlreiche Mutationen, was nahelege, dass sie leichter übertragbar sei. Großbritannien und Israel haben bereits Einreiseverbote für Menschen aus Südafrika und anderen Staaten der Region angekündigt.

Experten der Weltgesundheitsorganisation WHO wollten am Freitag zusammenkommen, um über die neue Variante zu beraten und ihr dann möglicherweise auch schon einen griechischen Namen geben, wie ihn etwa auch die dominierende Delta-Variante des Virus trägt.

Aus Sorge vor einer neuen Coronavirus-Variante in Südafrika will die EU-Kommission den Flugverkehr mit dem Land stoppen, wie die DPA schreibt. Damit solle eine Notbremse gezogen werden, sagte Kommissionspräsidenten Ursula von der Leyen am Freitag. Der Vorschlag erfolge in enger Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten.

(L'essentiel/Dominic Benz)