Pictet Technologies verbucht schnelles Wachstum

Während die Banque Pictet seit gut 30 Jahren im Großherzogtum ansässig ist, wurde ihre IT-Dienstleistungssparte erst im April 2016 gegründet. Sie entwickelt digitale Lösungen für alle Geschäftsbereiche der Schweizer Gruppe: Nach drei Jahren beschäftigt Pictet Technologies 106 Mitarbeiter in Esch-Belval. «In 12 bis 18 Monaten werden wir wohl 150 sein», sagte Vincent Eggen, Generaldirektor, am Rande eines Besuchs von Xavier Bettel.

Der Premier- und Digitalisierungsminister lobte die Frauenquote des Unternehmens: «Zu lange waren technische Berufe eine Männerdomäne. Dass sich in diesem Bereich viel in die richtige Richtung entwickelt hat, zeigt sich hier». Neben dem «wachsenden Portfolio an Aktivitäten» führte Eggen das schnelle Wachstum des Unternehmens auch auf das «befreite Geschäftsmodell» zurück, bei dem das Management begrenzt ist und die Teams «in einer dynamischen Organisation mit großer Freiheit» arbeiten.

(Mathieu Vacon/L´essentiel)