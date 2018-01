Milliarden-​​Deal zwischen Nestlé und Ferrero

Nestlé verkauft sein US-Süßwarengeschäft für 2,8 Milliarden Franken (rund 2,4 Milliarden Euro) an den italienischen Konkurrenten Ferrero. Das teilte der Nahrungsmittelmulti am Dienstagabend mit.

«Bei Ferrero ist unser Süßwarengeschäft in den Vereinigten Staaten bestens plaziert, um in Zukunft zu florieren. In den USA wird Nestlé weiter investieren und auf Innovation setzen . Dies gilt insbesondere für Kategorien, bei denen wir eine Führungsposition haben, wie Produkte für Heimtiere, Wasser, Kaffee, Tiefkühlkost und Säuglingsnahrung», wird der Nestlé-CEO Mark Schneider in der Mitteilung zitiert.

Der Verkauf werde voraussichtlich Ende des ersten Quartals abgeschlossen sein. Der Geschäftsbereich hatte 2016 einen Umsatz von umgerechnet 764 Millionen Euro erzielt.



(L'essentiel/sda)