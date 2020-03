Statec erwartet Wachstums-​​Rückgang bis 2024

Der am Donnerstag von Statec angekündigte Wirtschaftsausblick zeigt eine Verlangsamung des Wachstums in Luxemburg für die nächsten Jahre. «Nach dem Höhepunkt in den Jahren 2015-2016» sind die Wachstumsraten des Landes allmählich zurückgegangen, und dieser Trend wird laut Statec noch vier Jahre anhalten. Nach 3,5 Prozent im Jahr 2018 wird das BIP-Wachstum in den nächsten drei Jahren «nur» 2,8 Prozent für die nächsten drei Jahre erreichen, bevor es allmählich auf zwei Prozent im Jahr 2024 zurückgeht.

Diese pessimistischen Zahlen stehen im Zusammenhang mit der erwarteten Verlangsamung der Auslandsnachfrage vor dem Hintergrund einer allgemeinen Verlangsamung in der Eurozone. Es wird erwartet, dass die Importe von Handelspartnern zurückgehen werden. Die luxemburgische Wirtschaft ist sehr offen und daher stark vom Handel mit anderen Ländern abhängig, so das Statistikinstitut.

Handelskrieg zwischen USA und China als Hauptgrund

Der Abwärtstrend im Euroraum (-0,8 Prozentpunkte in einem Jahr) ist größtenteils auf den Handelskrieg zwischen den Vereinigten Staaten und China zurückzuführen. Obwohl die Coronavirus-Epidemie «höchstwahrscheinlich Anfang 2020 die Erholung des Produktionszyklus unterbrochen hat», hat sie die Wachstumsaussichten bisher «nur» um 0,1 Prozentpunkte getrübt. Es sei darauf hingewiesen, dass das Virus in Europa erst am Anfang steht und die luxemburgische Regierung bereits am Mittwoch über die ersten Auswirkungen auf die Wirtschaft des Landes informiert hat, einschließlich der ersten vorläufigen Anträge auf Kurzarbeit.

Statec erwartet daher auch einen leichten Anstieg der Arbeitslosigkeit. Sie sollte «kurzfristig leicht (+0,1 Prozent) und bis 2024 auf bis zu sechs Prozent ansteigen». Ende Januar lag sie bei 5,5 Prozent. Infolgedessen dürfte sich auch der private Konsum zugunsten eines ausgeprägteren Sparverhaltens verlangsamen.

(jg/L'essentiel)