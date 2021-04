Jeff Bezos und Elon Musk streiten sich um den Mond

Die beiden reichsten Männer der Welt sind erneut aneinandergeraten: Diesmal im Kampf um den Mond. Sowohl SpaceX von Elon Musk als auch Blue Origin von Jeff Bezos haben sich für eine Mondlandungsmission der Nasa beworben. Als sich die US-Raumfahrtbehörde für Musks Firma entschied, hat Blue Origin sofort eine Beschwerde bei der Regierung eingereicht, wie die «New York Times» berichtet.

Der SpaceX-Gründer und Tesla-Boss Elon Musk reagierte auf Twitter mit einem frechen Spruch auf die Berichte, dass Bezos’ Blue Origin sich gegen den Entscheid der Nasa wehren will: «Er bekommt keinen hoch (in die Erdumlaufbahn).»

Can’t get it up (to orbit) lol — Elon Musk (@elonmusk) April 26, 2021

Die beiden Milliardäre wollen das Weltall erobern. Musks SpaceX soll die Besiedlung des Planeten Mars ermöglichen. Und Amazon-Gründer Jeff Bezos hat Blue Origin ins Leben gerufen, weil er glaubt, dass die Menschheit nur überleben kann, wenn sie die Erde verlässt.

Dass sich Superreiche wie Bezos und Musk das Weltall vorknöpfen, liegt laut Wirtschaftspsychologe Christian Fichter von der Kalaidos Fachhochschule an der menschlichen Natur. Die meisten Menschen seien darauf aus, für sich das Maximum rauszuholen: «Die meisten von uns sind ein bisschen größenwahnsinnig.» Für die beiden Milliardäre sei das Maximum in diesem Fall die Eroberung des Weltalls.

Die Firmen der beiden Weltraum-Pioniere kommen sich aber bereits in der Erdumlaufbahn in die Quere: So will SpaceX Satelliten in einer Höhe um die Erde kreisen lassen, die Blue Origin nicht passt. Denn Bezos’ Firma hat wiederum selbst Satelliten in diesem Bereich geplant.

(L'essentiel/Raphael Knecht)