Luxemburger Holding kämpft mit Napoleons Erbe

Die luxemburgische Finanzholding CDE will Hauptaktionär der deutschen Waffenschmiede Heckler und Koch werden. Hinter der CDE steht – nach eigenen Angaben – ein Nachfahre Napoleons: der französische Investor Nicolas Walewski. Nun ist eine Schlacht entbrannt.

Heckler & Koch



Das deutsche Rüstungsunternehmen hat seinen Sitz in Oberndorf in Baden-Württemberg. Es ist derzeit der bedeutendste deutsche Hersteller von Handfeuerwaffen und Infanteriewaffen und gehört zu den fünf größten Gewehr- und Pistolenherstellern weltweit. 2018 betrug der Umsatz der Firma rund 221 Millionen Euro. Das Unternehmen beliefert die Armeen der meisten Nato-Staaten und zahlreiche Polizeien.

Das Projekt der Übernahme von Heckler und Koch ist brisant, denn das Rüstungunternehmen gilt als bedeutendster Kleinwaffenhersteller Deutschlands. Die Übernahme eines solch wichtigen Unternehmens durch einen ausländischen Investor muss die Bundesregierung genehmigen. Das deutsche Wirtschaftsministerium prüft den Verkauf seit mehr als einem Jahr. Wann eine Entscheidung fällt, ist ungewiss.

In der Zwischenzeit bekriegen sich der Käufer, die luxemburgische Holding, und der bisheriger Hauptaktionär, Andreas Heeschen. Heeschen will im Aufsichtsrat des Rüstungskonzerns bleiben. Dafür muss er tricksen: Er muss den Aufsichtsrat zunächst um einen Sitz erweitern und sich dann selbst in das Gremium wählen lassen. Extra dafür wurde am vergangenen Donnerstag ein Aktionärstreffen einberufen.

Napoleons Nachfahre gegen Luxemburger Holding – 1 : 0

CDE lehnte die Erweiterung des Aufsichtsrats und den Einzug von Heeschen ab. Ein Grund: Dem Unternehmen geht es schlecht. Während Heeschens Amtszeit (2002 bis 2015) ist der Schuldenstand von 2,5 auf 295 Millionen Euro angewachsen. Mittlerweile beträgt er 236 Millionen Euro. Laut Geschäftsbericht besteht ein «bestandsgefährdendes Risiko». Die 900 Mitarbeiter erklärten sich zu unbezahlter Mehrarbeit bereit, um das Unternehmen zu retten.

Bei der Abstimmung am Donnerstag wurde Heeschen dennoch mit 90 Prozent der Stimmen in den Aufsichtsrat gewählt. Die luxemburgische Finanzholding CDE musste also eine Niederlage einstecken. Wie der Machtkampf zwischen Käufer und Verkäufer weitergeht, wenn CDE die Mehrheit übernimmt, wird spannend.

(L'essentiel/dpa/Marlene Brey)