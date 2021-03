Wird Elon Musks «Starship» heute heile landen?

Bevor das «Starship» die Menschheit auf den roten Planeten bringen wird, muss es zunächst mal die aufwendigen Flug- und vor allem Landetests im texanischen Boca Chica bestehen, denn die Mars-Rakete soll senkrecht wieder zu ihrer Basis zurückkommen. Die letzten drei Mal hat das nicht ganz so wie geplant funktioniert, immer endete der 10-Kilometer-Testflug in einem Feuerball. Allerdings in allen drei Fällen auf der Lande-Plattform und beim letzten Mal explodierte der Prototyp erst einige Minuten nach der geglückten, aber etwas zu harten Landung.

Im Verlauf des heutigen Abends will SpaceX den nächsten Prototypen namens SN11 in die Luft zu schicken. Einen ersten Triebwerk-Test, das sogenannte «Static Fire», hat er bereits am Morgen absolviert. In diversen Livestreams lässt sich das Geschehen in der SpaceX-Basis in Boca Chica verfolgen.

Nach den Plänen von SpaceX-Gründer Elon Musk soll die Rakete «Starship» eines Tages Fracht und Menschen zum Mond und zum Mars befördern. Der besondere Clou dabei: Sie soll komplett wiederverwendbar werden. Um das zu erreichen, muss sie in der Luft ein Wendemanöver vollführen und anschließend wieder kontrolliert auf dem Boden landen. So soll die Rakete auch dort einsetzbar werden, wo es weder Startrampen noch ideale Landeplätze gibt – etwa auf dem Mars.

(dm/L'essentiel)