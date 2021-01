Haushalte zahlen 335 Euro pro Monat für Energie

In den vergangenen zehn Jahren sind die Energieausgaben der Haushalte in Luxemburg relativ gleich geblieben. Das geht aus einer Statec-Studie hervor. 2017 zahlte ein Privathaushalt in Luxemburg im Durchschnitt 4020 Euro im Jahr für die Energieversorgung. Dazu zählt zu gleichen Teilen der Energieverbrauch für das Wohnen sowie für die Mobilität. Das entsprach monatlichen Kosten in Höhe von durchschnittlich 335 Euro pro Haushalt. Haushalte ohne Ölheizung und Auto hatten eine deutlich niedrigere Energierechnung von durchschnittlich 1600 Euro pro Jahr (133 Euro pro Monat).

Laut Statec seien bisher bei den Energieausgaben zwei Spitzenwerte – 2008 und 2013 – erreicht worden, auf welche jeweils eine deutliche Senkung der Ausgaben folgte. Während der erste Peak durch die Wirtschaftskrise verursacht wurde, so sei der zweite eher auf «eine Grundtendenz der Preise für Energieprodukte zurückzuführen» gewesen. Die Energieausgaben schwanken also eher aufgrund der Preise, als aufgrund der verbrauchten Menge.

Das zeige sich am besten am Beispiel der Haushalte, die mit Öl heizen. Die Kosten seien oftmals mit starken Preisschwankungen verbunden. Nicht umsonst seien zahlreiche Haushalte von Öl auf eine andere Energieart umgestiegen, um ihre Kosten zu reduzieren. Während 2007 noch 50 Prozent der Privathaushalte mit Öl heizten, waren es zehn Jahre später nur noch 27 Prozent. Auch die Unterkunftsart wirke sich auf die Energierechnung aus.

Auch im ländlichen Bereich wird in Luxemburg mehr Energie verbraucht, als in den städtisch geprägten Regionen. Auf dem Land dominieren Einzelhäuser (80 Prozent) mit Öl-Heizungen (70 Prozent), während die Lage in der Stadt genau andersrum aussieht. Außerdem liege das Verbrauchsniveau der Privathaushalte des ländlichen Raums für die individuelle Mobilität mit 2269 Euro im Jahr 2017 über dem in der Stadt (1831 Euro).

Die Größe des Haushalts ist natürlich ebenfalls zu beachten. Wo eine Einzelperson für Strom durchschnittlich 500 Euro pro Jahr ausgibt, so ist die Rechnung für einen Haushalt mit zwei Personen 1,5 Mal und für eine Familie mit Kindern sogar mehr als 1,6 Mal so hoch. Dennoch sei der durchschnittliche Energieverbrauch pro Quadratmeter für eine Einzelperson (18 Euro) höher als für eine Familie (15 Euro).

(mc/L'essentiel)