Finanzielle Lage des Staates «normalisiert sich»

«Ende Mai verbesserten sich die öffentlichen Finanzen weiter und bestätigten die bereits in den letzten Monaten beobachtete Erholung der Wirtschaft. Ich bin besonders erfreut über diese günstige Entwicklung der öffentlichen Einnahmen und Ausgaben, wobei nun eine allmähliche Rückkehr zur Normalität in Aussicht steht», betonte Pierre Gramegna, Finanzminister (DP), am Montag zum Abschluss der gemeinsamen Sitzung des Finanz- und Haushaltsausschusses und des Ausschusses für die Kontrolle der Haushaltsausführung.

Zum 31. Mai 2021 ist der Gesamtumsatz im Vergleich zu den ersten fünf Monaten des Jahres 2020 um 27,8 Prozent auf 7,73 Milliarden Euro gestiegen. Diese Zahlen müssten im Zusammenhang mit der Coronakrise und den Beschränkungen gesehen werden, die zu einem dramatischen Umsatzrückgang führten, da ganze Wirtschaftszweige geschlossen werden mussten.

110 Millionen Überschuss

Die direkte Steuerverwaltung hat in fünf Monaten 4,221 Milliarden Euro eingenommen, ein Anstieg von 19,5 Prozent im Vergleich zu den ersten fünf Monaten des Jahres 2020. Die Verwaltung für Registrierung, Domains und Mehrwertsteuer verzeichnete mit 2,839 Milliarden Euro (+39,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr) den größten Anstieg. Die Zoll- und Verbrauchssteuerverwaltung (ADA) verbuchte Einnahmen in der Größenordnung von 670 Mio. Euro ein, was einem Plis in Höhe von 15,7 Prozent gegenüber den ersten fünf Monaten des Jahres entspricht.

Gleichzeitig sanken die öffentlichen Ausgaben auf Jahresbasis um 6,5 Prozent und betrugen Ende Mai 2021 insgesamt 8,761 Milliarden Euro. «Der Rückgang im Vergleich zu 2020 zeugt von den großen Anstrengungen zugunsten der Unternehmen und Bürger im vergangenen Jahr, um der Krise zu begegnen, und kündigt daher eine Rückkehr zur Normalität in der Entwicklung der Ausgaben an», so der Minister. Bei steigenden Einnahmen und sinkenden Ausgaben hat sich der zum 31. Mai 2021 beobachtete Haushaltssaldo der Zentralverwaltung daher logischerweise verbessert und weist einen Überschuss von 110 Millionen Euro auf.

(L'essentiel )