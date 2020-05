Luxair verbucht schwieriges Geschäftsjahr 2019

Das Jahr 2019, das für die gesamte Luftfahrtbranche nicht einfach war, setzte auch der LuxairGroup zu. Die Luxemburger Gruppe gab am Dienstag in einer Pressemitteilung bekannt, dass sie das vergangene Geschäftsjahr mit einem negativen Betriebsergebnis in Höhe von minus 2,6 Millionen Euro abgeschlossen hat. Ihr Nettoergebnis, in dem die Finanzergebnisse enthalten sind, erreicht 2019 ein Plus 8,1 Millionen Euro. Im Vorjahr lag dieser Wert noch bei 12,5 Millionen.

Der Reiseveranstalter LuxairTours entwickelte sich weiterhin gut. Die Pauschalreisen haben 2019 um elf Prozent zugenommen, wodurch das Ergebnis leicht auf ein Plus von 10,1 Millionen Euro gestiegen ist.

«Nach mehreren Rekordjahren verzeichnete LuxairCARGO im Jahr 2019 eine erste Verlangsamung seiner Aktivitäten», bedauert die Gruppe. Die Frachtbranche erlitt einen Rückgang des am Luxemburger Flughafen umgeschlagenen Volumen um sieben Prozent. Das Ergebnis fiel in den negativen Bereich auf minus 3.1 Millionen Euro. Im Vorjahr stand noch ein Plus in Höhe von 3,9 Millionen zu Buche.

(Mathieu Vacon/L'essentiel)