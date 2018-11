Französischer TGV düst jetzt auch durch Afrika

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und der marokkanische König Mohammed VI. weihen am Donnerstag die erste Hochgeschwindigkeits-Bahnstrecke in Afrika ein. Die Trasse zwischen den Städten Tanger und Kenitra ist 200 Kilometer lang, meldet die Zeitung Le Parisien. Wer von Casablanca, der größten Stadt von Marokko, nach Tanger mit der Bahn fährt, braucht mit dem TGV künftig nur noch zwei Stunden und zehn Minuten (statt bisher fünf).

Die Kosten der Schnellfahrstrecke belaufen sich auf rund zwei Milliarden Euro und wurden zur Hälfte von Frankreich finanziert. TGV-Hersteller Alstom stellte die entsprechenden Züge bereit, die mit einer Höchstgeschwindigkeit von 357 km/h die Atlantikküste entlang düsen.

Frankreich ist mit seiner ehemaligen Kolonie Marokko eng verflochten. Neben der Wirtschaft arbeiten die beiden Länder auch im Sicherheitsbereich zusammen. Macron will bei seinem Besuch am Donnerstag laut Le Parisien auch das Flüchtlingsthema ansprechen. Mehr als die Hälfte der illegal in die EU eingereisten Migranten kommen derzeit über die westliche Mittelmeerroute. Viele dieser Menschen stechen von Marokko aus in See, um nach Spanien zu gelangen.

(jt/L'essentiel)