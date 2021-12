Inflation in USA so hoch wie seit 1982 nicht mehr

Der Preisauftrieb in den USA hat sich im November von hohem Niveau aus weiter beschleunigt. Die Verbraucherpreise erhöhten sich im Vergleich zum Vorjahresmonat um 6,8 Prozent, wie das Arbeitsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Das ist die höchste Inflationsrate seit dem Jahr 1982. Analysten hatten diese Rate erwartet. Im Vormonat hatte sie noch bei 6,2 Prozent gelegen. Im Vergleich zum Vormonat stiegen die Verbraucherpreise um 0,8 Prozent. Hier war ein Anstieg um 0,7 Prozent prognostiziert worden.

Die Rate liegt damit noch deutlicher über dem Inflationsziel der US-Notenbank Fed von zwei Prozent. Die Federal Reserve hat die erhöhte Teuerung lange als von Corona-Sonderfaktoren bestimmte, vorübergehende Entwicklung betrachtet. Notenbankchef Jerome Powell hat zuletzt aber durchblicken lassen, dass diese Sichtweise nicht mehr uneingeschränkt haltbar sei.

«Der Preis- und Kostenanstieg verlangsamt sich , wenn auch nicht so schnell, wie wir es uns wünschen würden»

US-Präsident Joe Biden teilte mit: «Die heutigen Zahlen spiegeln den Druck wider, dem die Volkswirtschaften in aller Welt ausgesetzt sind, während wir uns von einer globalen Pandemie erholen – die Preise steigen.» Die Entwicklungen nach Erhebung der jüngsten Daten zeigten aber, «dass sich der Preis- und Kostenanstieg verlangsamt, wenn auch nicht so schnell, wie wir es uns wünschen würden». Die Hälfte des Preisanstiegs im November sei auf Autos und Energiekosten entfallen. Seitdem seien die Energiepreise deutlich gesunken.

I have a plan to lower costs and ease inflation – my Build Back Better Act.



Congressional Republicans can’t say the same. pic.twitter.com/lNoZiGhhKM — President Biden (@POTUS) December 2, 2021

Dennoch belasteten die Preissteigerungen weiterhin die Budgets amerikanischer Familien, räumte Biden ein. Es gebe aber Erfolge im Kampf gegen die pandemiebedingten Engpässe bei Lieferketten, «und ich erwarte in den kommenden Wochen weitere Fortschritte in diesem Bereich». Er rief den Kongress dazu auf, sein billionenschweres Paket mit Investitionen in Soziales und Klimaschutz zu verabschieden, das Familien Erleichterung verschaffen soll.

(L'essentiel/dpa)