Musk verkauft Aktien im Wert von 5 Milliarden Dollar

Tesla-Chef Elon Musk hat am Mittwochabend Aktien im Wert von fast fünf Milliarden US-Dollar verkauft, wie «NBC News» schreibt. Auslöser dafür war eine Twitter-Umfrage: Musk ließ seine Follower und Followerinnen abstimmen, ob er zehn Prozent seiner Aktien verkaufen soll. Die Mehrheit stimmte dafür.

Musk spielt mit der Abstimmung auf Twitter darauf an, dass Superreiche in den USA wenig oder gar keine Einkommenssteuer im Verhältnis zu ihrem massiven Reichtum zahlen. Allerdings hält er noch immer mehr als 166 Millionen Aktien.

Dabei war ein Teil des Aktienverkaufs schon länger geplant: Mehr als 930.000 Aktien im Wert von über 1,1 Milliarden US-Dollar wurden über einen Plan verkauft, den Musk am 14. September in Gang gesetzt hat, wie es weiter heißt.

Much is made lately of unrealized gains being a means of tax avoidance, so I propose selling 10% of my Tesla stock.



Do you support this?