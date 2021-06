VW will automatisiertes Fahren anbieten

Volkswagen drückt beim automatisierten Fahren aufs Gas: Der Konzern will bis zum Ende des laufenden Jahrzehnts selbstfahrende Autos in Deutschland anbieten, wie die «Welt» schreibt. Der deutsche Autoriese hat dafür auch schon ein Geschäftsmodell parat.

Kundinnen und Kunden sollen Funktionen, wie den Autopiloten, stunden- oder tageweise dazu buchen können, statt sich vor dem Autokauf dafür entscheiden zu müssen. Ein VW-Manager rechnet gegenüber der «Welt» mit einem Stundenpreis von 7 Euro fürs automatisierte Fahren. Wer will, kann die Funktionen auch fix dazu kaufen. Allerdings rechnet VW mit einem fünfstelligen Aufpreis für die Technik. VW will diese in jedem Land anbieten, in dem das automatisierte Fahren erlaubt sein wird, wie der Sprecher sagt.

Noch viele rechtliche Unklarheiten

Wann es dazu kommt, ist allerdings noch unklar, automatisiertes Fahren ist noch nicht erlaubt. Mit einer Gesetzesänderung will Deutschland der erste Staat sein, der Autos ohne Fahrerin oder Fahrer auf die Straßen holt. Noch ist der Gesetzesentwurf nicht verabschiedet. Doch schon 2025 will VW in Deutschland autonome Shuttlebusse auf die Straßen schicken.

Doch bevor es selbstfahrende Autos auf den Straßen geben wird, muss bei der Technik nachgebessert werden. So versagen die Autos in Tests etwa bei der Objekterkennung. Allein bei Tesla ist es deshalb schon zu mehreren tödlichen Unfällen gekommen. Zudem gibt es noch viele rechtliche Unklarheiten, etwa zur Haftungsfrage bei Unfällen.

(L'essentiel/Fabian Pöschl)