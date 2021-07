Angestellte in Island wollen die Vier-​​Tage-​​Woche

Weniger arbeiten, gleich viel verdienen und dann auch noch mehr leisten – der Traum für Angestellte und Chefs gleichermaßen: In Island haben groß angelegte Versuche zur Vier-Tage-Woche nun gezeigt, dass das klappen kann.

Im Land mit einer der längsten Arbeitszeiten feiern die Studienleiter einen «vollen Erfolg», wie sie zu «BBC» sagen. Wenn die Angestellten gleich viel Lohn erhielten, blieb die Produktivität in den meisten Betrieben gleich oder verbesserte sich.

Untersuchungen zu kürzeren Arbeitszeiten gibt es schon einige (siehe Box). Doch dies war der bisher größte Versuch im öffentlichen Sektor. Mehr als 2500 Regierungsangestellte nahmen an der vierjährigen Studie teil, von der Verwaltung über Schulen bis zu Krankenhäusern. Das entspricht über ein Prozent der isländischen Bevölkerung.

Firma verdreifacht Gewinn

Weltweit werden derzeit eine Reihe weiterer Versuche zu kürzeren Arbeitszeiten durchgeführt. So hat eine Firma in Spanien ihren Gewinn mit der Vier-Tage-Woche verdreifacht. Spanien lancierte eine Vier-Tage-Woche für Unternehmen aufgrund der Herausforderungen des Coronavirus. Auch der Konsumgüterriese Unilever lässt seine Angestellten in Neuseeland 20 Prozent weniger arbeiten bei gleichem Gehalt.