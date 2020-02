Coronavirus erschüttert Finanzmärkte

Der MSCI-Weltindex bildet die Entwicklung von 1600 Aktien aus 23 Industrieländern ab. Diesem Index könnte die schlechteste Woche seit November 2008 bevorstehen. Damals, mitten in der Finanzkrise, betrug der Verlust 9,8 Prozent. Der MSCI-Weltindex von Montag bis Donnerstag verzeichnet ein Minus von 8,9 Prozent. Anzumerken ist, dass in diesem Wert noch ein Handelstag fehlt.

Auch der wichtigste deutsche Aktienindex Dax ist am Freitag um mehr als 5 Prozent auf 11 743,16 Punkte gefallen. Die Sorge um die Folgen der Coronavirus-Ausbreitung belasten seit Tagen die Finanzmärkte weltweit und haben am Morgen bereits die Börsen in Asien tiefer ins Minus gedrückt. Noch ein Index zeigt, wie ernst die Lage ist.

Eine Branche, die besonders unter dem Virus leidet, sind die Fluggesellschaften. Die British-Airways-Mutter IAG berichtet von einer schwächeren Nachfrage bei Geschäftsflügen, da Messen abgesagt würden und Firmen striktere Reiseregeln verhängten.

(L'essentiel)