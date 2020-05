Wird Jeff Bezos der erste Billionär?

Die Coronavirus-Pandemie legt die Weltwirtschaft lahm, nicht jedoch den Wachstum des Portemonnaies des reichsten Mannes der Welt. Jeffos Bezos ist der Besitzer von Amazon, dem Unternehmen, das wohl derzeit am meisten von der Krise profitiert. Die Leute sitzen zu Hause und bestellen vieles übers Internet. Amazon liefert mittlerweile nicht mehr nur Bücher, sondern Gegenstände jeglicher Art.

Laut einer Studie des Analyseunternehmens Comparisun wird Bezos innerhalb dieses Jahrzehnts der erste Billionär der Welt sein. Derzeit wird Bezos' Reichtum auf 145 Milliarden Dollar geschätzt. Laut Comparisun wuchs das Vermögen des 56-Jährigen in den vergangenen fünf Jahren jedes Jahr um 34 Prozent an. Spinnt man diese Rechnung weiter, wird Bezos bereits im Jahr 2026 die 12 Nullen knacken. In dieser Auflistung von Comparisun ist auch die Scheidung von seiner Frau eingerechnet. Er musste er seiner Ex-Frau MacKenzie Amazon-Aktion im Wert von 38 Milliarden übertragen.

Kritik an Corona-Maßnahmen

Im Jahr 2020 läuft trotz der rosigen finanziellen Ausgangslage nicht alles nach Plan. Amazon steht in der Kritik, seine Mitarbeitenden nicht genug vor einer Infektion mit dem Coronavirus zu schützen. Nach Corona-Infektionen in mehreren Logistikzentren kam es zu Streiks und der Forderung nach besseren Arbeitsbedingungen. Statt Änderungen durchzuführen, ließ das Management Köpfe rollen. Dies war jedoch zu viel für einen hochrangigen Manager. Tim Bray kündigte seine Stelle als Vizepräsident von Amazons Web Services. Später kritisierte er in einem Blog seinen ehemaligen Arbeitgeber. Er warf Amazon vor, den Umsatz über die Gesundheit der Lagerarbeiter zu stellen. Amazon bestreitet diese Vorwürfe jedoch vehement.

Bezos ist nicht der einzige Milliardär, der in den nächsten Jahren in den Billionen-Club vorstoßen könnte. Laut Comparisun könnte Jack Ma, Gründer von Alibaba, 2030 folgen. Mark Zuckerberg würde bei gleich bleibendem Wachstum im Jahr 2036 mit 51 Jahren der jüngste Billionär aller Zeiten werden.

(L'essentiel/Sven Forster)