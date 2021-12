Wie Toyota den E-​​Markt aufmischen will

Lange hat der Toyota-Konzern auf den Hybridantrieb gesetzt und sich bei rein elektrischen Fahrzeugen zurückgehalten. Nun drängen die Japaner mit Macht in den Stromer-Markt: Bis 2030 sollen 30 E-Modelle im Portfolio sein. Edel-Tochter Lexus wird sogar rein elektrisch.

Vom Kleinwagen bis Nutzfahrzeug

Nun hat Konzern-Chef Akio Toyoda 15 der neuen Stromer in Form von Studien vorgestellt. Neben dem kurz vor Marktstart stehenden Crossover bZ4X werden demnach mindestens drei weitere Crossover und eine Mittelklasselimousine unter dem Label bZ folgen. Auch kleine Nutzfahrzeuge, große Pick-ups und Offroader zählen zum geplanten Angebot.

Scharfes Design

Zwei Modelle stechen dabei heraus. Eine Lexus-Studie deutet auf einen radikalen Supersportwagen hin – ein elektrischer Nachfolger des legendären V10-Hypercars LFA. Das zweiplätzige Coupé hat eine lang gestreckte Frontpartie und eine entsprechend weit nach hinten versetzte Fahrgastzelle, schlitzartige Scheinwerfer mit Bumerang-Tagfahrleuchten sowie riesige Luftöffnungen in Frontschürze, Fronthaube und den hinteren Kotflügeln. Details zum Antrieb und Leistung werden noch nicht genannt, doch versprechen die Japaner eine Sprintzeit von nur etwas mehr als zwei Sekunden auf 100 km/h und eine Reichweite bis 700 Kilometer – dank Feststoffbatterie.

Auch Muttermarke Toyota bemüht sich, ihr sportliches Profil zu schärfen. Sie zeigt einen rein elektrischen Roadster, bei dem es sich um einen potenziellen Nachfolger des eingestellten Sportwagens MR2 handeln könnte, zumal die Studie ähnlich kompakte Abmessungen und ein Mittelmotor-Layout wie einst der MR2 aufweist. Technische Angaben sucht man auch hier noch vergebens.

Bis 2030 wollen die Japaner in allen Segmenten ein E-Auto anbieten und weltweit mindestens 3,5 Millionen E-Fahrzeuge pro Jahr verkaufen – das entspricht rund einem Drittel des aktuellen Absatzes. Ab dann sollen in Europa, Nordamerika und China keine Modelle mit Verbrennungsmotor mehr verkauft werden. Fünf Jahre danach will Toyota auf der ganzen Welt rein elektrisch sein.





(L'essentiel/Dave Schneider)