McDonald's verbannt künstliche Zusatzstoffe

McDonald's USA zeigt sich in der neusten Pressemitteilung erstaunlich ehrlich: «Unsere Essiggurken enthalten künstliche Konservierungsstoffe – also lassen Sie sie weg, wenn Sie wollen.» Ansonsten, schreibt die Burgerkette, habe man sich entschieden, die «klassischen Burger» in Zukunft ohne Konservierungsstoffe und ohne künstliche Aromen und Farbzusätze zu produzieren.

Das gelte für alle Teile des Sandwiches, sprich: Das Fleisch, das Brötchen, den Käse – und auch die Big-Mac-Sauce. Man habe die Rezeptur vereinfacht. Lebensmittelzusatzstoffe wie Kaliumsorbat oder Natriumbenzoat würden nicht mehr verwendet.

Die Aktion sei der nächste Schritt in der «Food Journey», wie McDonald's USA seine Gesundheitsoffensive nennt. Viele internationale Fast-Food-Ketten versuchen derzeit, ihren Produkten einen gesünderen Anstrich zu verpassen.

(L'essentiel)