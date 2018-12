Apple investiert eine Milliarde in neuen Campus

Erst im Jahr 2017 eröffnete Apple seinen Firmensitz in Cupertino in Kalifornien. Die Kosten des Campus betrugen knapp fünf Milliarden Dollar.

Doch der Tech-Konzern hat noch nicht genug. Apple investiert eine Milliarde Dollar in einen weiteren Standort in North Austin im Bundesstaat Texas. Dazu kommen noch weitere Büros im ganzen Land verteilt. In Texas sollen so rund 12.000 Mitarbeiter an einem Ort arbeiten. Dies teilte das Unternehmen in einer Medienmitteilung mit.

Mehr als 20.000 neue Jobs

Weitere zehn Milliarden Dollar werden über die nächsten fünf Jahre in neue Rechencenter investiert. Das Unternehmen will bis 2023 rund 20.000 Arbeitsstellen schaffen. Bislang arbeiten in den USA rund 90.000 Menschen für die Firma.

(L'essentiel)