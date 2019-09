Modekette Forever 21 ist pleite

Die 1984 gegründete US-Billig-Modekette mit 815 Geschäften in 57 Ländern hat den Kampf mit den Online-Rivalen Amazon & Co verloren und Insolvenz angemeldet. Es wurde Gläubigerschutz beantragt, wie das in Los Angeles ansässige Unternehmen mitteilte.

Die nun geplante Restrukturierung soll es ermöglichen, sich auf den profitablen Kern zu konzentrieren. Im Zuge dessen sollen 178 Filialen in den USA und die meisten Filialen in Asien und Europa geschlossen werden. Der Trend zum Online-Einkauf hat in den USA seit Anfang 2017 mehr als 20 US-Einzelhändler in die Pleite getrieben, darunter Sears und Toys 'R' Us.

(L'essentiel/Reuters)