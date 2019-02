Reingewinn von Arcelor Mittal steigt deutlich

Artikel per Mail weiterempfehlen

Der Stahlriese Arcelor Mittal veröffentlichte am Donnerstag seinen Geschäftsbericht für 2018. Mit einem Reingewinn von 5,1 Milliarden Dollar verzeichnet das Unternehmen ein deutliches Plus von 12,7 Prozent. Unterstützt wurde es in diesem Ergebnis von günstigen Marktbedigungen und einer Verbesserung der Rentabilität.

Der Jahresumsatz erreichte 76 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg von 10,7 Prozent, der hauptsächlich auf höhere Stahlverkaufspreise zurückzuführen ist, sagte die Gruppe in ihrer Pressemitteilung.

(L'essentiel/afp)