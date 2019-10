PwC Luxemburg will sich vergrößern

Artikel per Mail weiterempfehlen

PricewaterhouseCoopers Luxemburg setzt seine positive Entwicklung fort. Die am Montag veröffentlichten Ergebnisse zeugen von einem gesunden Unternehmen. Im Geschäftsjahr 2019 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 464 Millionen Euro, ein Plus von 4,2 Prozent gegenüber dem Jahr 2018.

Die luxemburgische Gesellschaft will bis zum Jahresende 3000 Menschen beschäftigen. «Zum 30. Juni beschäftigten wir noch 2764 Mitarbeiter.», so das Unternehmen, das neue Talente durch ein umfassendes «Upskilling»-Programm zusätzlich fördern will.

(Gaël Padiou/L'essentiel)