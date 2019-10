Kein Sozialplan bei RTL in Sicht

Auch nach acht Verhandlungsrunden zwischen dem Personalausschuss und der Gewerkschaft OGBL auf der einen, und der Arbeitgeberseite auf der anderen Seite, ist der Sozialplan bei der RTL Group gescheitert. Das teilt der OGBL am Mittwoch mit. Die Arbeitgeberseite habe den Verhandlungstisch vor Ablauf der gesetzlichen Frist verlassen und somit die Verhandlungen als gescheitert erklärt. Man wolle «keinem schlechten Sozialplan zustimmen», so die Gewerkschaft.

Die Vertreter des Personals forderten unter anderem Entschädigungen, die «dem Rekordgewinn des ersten Halbjahres 2019, von immerhin 443 Millionen Euro, Rechnung tragen müssten». Dies habe das Management jedoch abgelehnt und sich auf «marktübliche Praktiken» berufen. Die RTL Group hatte im August einen Umstrukturierungsplan vorgelegt, nach dem in Luxemburg 94 Arbeitsplätze gestrichen werden sollen. Nun müssten die Personalverteter und das Management das Nationale Schlichtungsamt anrufen, um ihre Differenzen zu überwinden.

In einem Abkommen vom März 2017 zum neuen RTL-Konzessionsvertrag zwischen Luxemburger Regierung, RTL Group, CLT-UFA und Bertelsmann wird unter anderem die Verankerung der Konzernzentrale der RTL Gruppe in Luxemburg geregelt. Da der Großteil der Mitarbeiter in Luxemburg entlassen werden sollen, bliebe «nur noch eine leere Hülle als Konzernzentrale» übrig, so der OGBL. Dies entspreche womöglich nicht dem unterzeichneten Abkommen.

(Maurice Magar/L'essentiel)