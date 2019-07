Therme Bad Mondorf ist kein Patient mehr

Artikel per Mail weiterempfehlen

Pierre Plumer blickt zufrieden auf das Geschäftsjahr 2018 der Therme in Bad Mondorf zurück. Der Generaldirektor der privat geführten öffentlichen Einrichtung verkündete am Mittwoch einen Überschuss in Höhe von 660.000 Euro. Nach Abzug der rund 380.000 Euro, die den 324 Mitarbeitern im Rahmen des Tarifvertrags ausbezahlt wurden, bleibt unter dem Strich ein Ergebnis von etwa 280.000 Euro – die beste Bilanz nach den Krisenjahren.

Die Therme schrieb zuvor lange rote Zahlen. Der Tiefpunkt lag im Jahr 2015 bei einem Minus von 1,26 Millionen Euro. «Damals hatten wir noch immer mit der Wirtschaftskrise und hohen Energiekosten zu kämpfen. Außerdem wurden 2015 unser Parc Hôtel und der Saunabereich renoviert. Das kostete nicht nur viel Geld, sondern bescherte uns auch einen Rückgang der Besucherzahlen», erklärt Plumer im Gespräch mit L'essentiel.

Keine neuen Renovierungsarbeiten

Eine Investition, die sich offenbar gelohnt hat: Seit 2016 legte die Therme durchweg positive Jahresbilanzen vor. «Wir hatten 2018 etwas mehr als 5900 Kurgäste. Damit haben wir, wie schon 2017, unser Maximum erreicht», sagt Plumer.

Um sich weiterhin von ihren Mitbewerbern in der Region abzuheben, führt die Domaine Thermal 2019 einige Neuerungen ein: Nicht nur die Zimmer des Hotels Villa Welcome saniert, sondern auch eine neue Tennisanlage geschaffen. Zudem soll die Website der Therme ein Facelift verpasst bekommen. «Sie soll auf mobilen Endgeräten nutzerfreundlicher werden. Mittlerweile kommen 60 Prozent unserer Reservierungen über Smartphone oder Tablet», sagt Plumer.

Bis 2023 sollen auf dem Gelände der Therme keine neuen Renovierungsarbeiten dazukommen. 2021 wird ein weiteres Gebäude errichtet, in dem zusätzliche Betten und Gesundheitsangebote unterkommen. «Das wird unseren laufenden Betrieb aber nicht stören, da die Baustelle etwas abseits ist», so Plumer.

(Sebastian Weisbrodt/L'essentiel)