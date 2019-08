Gefakte Goldbarren bringen Schweiz in Verruf

Gerade in Krisenzeiten gilt Gold als sichere Anlage. Auch in diesen Tagen ist das Edelmetall stark gefragt. Der Goldpreis ist derzeit so hoch wie seit Jahren nicht mehr. Doch auch Gold ist nicht immer so sicher. Denn in den weltweiten Tresoren und Schließfächern der Banken dürfte eine große Menge an Goldbarren mit gefälschten Logos von Schweizer Goldverarbeitern liegen.

So wichtig ist die Schweiz für den Goldhandel







Zwar gibt es in der Schweiz längst keine kommerzielle Goldmine mehr. Dennoch ist die Schweiz mit einem Marktanteil von rund 80 Prozent der größte Goldhändler der Welt. Zudem befinden sich mit Valcambi, Pamp, Argor-Heraeus und Metalor vier der weltweit größten Goldraffinerien im Schweizer Kanton Tessin. Über zwei Drittel des weltweit geförderten Goldes wird in der Schweiz eingeschmolzen und verfeinert. Die Schweizer Raffinerien gehören weltweit zu den bekanntesten und vertrauenswürdigsten der Branche.





So wurden in den vergangenen drei Jahren in den Tresoren der US-Bank JPMorgan 1000 gefakte 1-Kilo-Barren im Wert von umgerechnet mindestens 50 Millionen Euro identifiziert, wie die Nachrichtenagentur «Reuters» schreibt. Der Tessiner Goldverarbeiter Argor-Heraeus bestätigt, dass gefälschte Barren schon länger ein Problem sind: «Wir empfehlen daher, Gold nur bei bekannten und vertrauenswürdigen Händlern zu kaufen», sagt ein Sprecher zu L'essentiel.

Zoll entdeckt 655 Fake-Barren

Die Fakes sind auch der Eidgenössischen Zollverwaltung (EZV) bekannt. Der Schweizer Zoll hat Kenntnisse von 655 gefälschten 1-Kilo-Barren. Da man nicht wisse, wie viele Fake-Barren insgesamt im Umlauf seien, könne man nicht sagen, wie groß das Problem sei, teilt die Verwaltung auf Anfrage mit. Private Besitzer von Fälschungen könnten sich an den Verkäufer wenden und die Barren gegen einen echten eintauschen lassen. «Wie bei anderen Warenfälschungen auch, besteht die Möglichkeit, Strafanzeige zu erstatten», so die EZV. Die Möglichkeiten, solche Fälschungen festzustellen, hätten in erster Linie die Raffinerien selbst, da die Analyseverfahren sehr aufwendig seien.

Innerhalb der Goldindustrie ist die Zahl der gefundenen Fake-Barren zwar verhältnismäßig klein: Pro Jahr werden bis zu 2,5 Millionen solcher Barren produziert. Weil die Fälschungen aber so raffiniert sind, dürften Tausende Barren bisher noch nicht entdeckt worden sein. Michael Mesaric, Chef der Raffinerie Valcambi, sagt zu Reuters, dass von den Fake-Barren wahrscheinlich «noch viel, viel, viel mehr im Umlauf sind».

«Ruf der Schweiz leidet»

Falsche Goldbarren kommen häufig vor, sind aber meist einfach zu erkennen, weil sie aus vergoldetem Billigmetall bestehen. Bei den neuen Fälschungen handelt es sich um echtes Gold mit einem hohen Feingehalt. Sie erhalten dann eine Prägung einer Schweizer Raffinerie und werden somit auf dem Weltmarkt als vertrauenswürdig angesehen. Die Schweiz hat im internationalen Goldhandel eine führende Rolle.

Doch jetzt bringen die Fakes die hiesigen Raffinerien in Bedrängnis. Laut Mark Pieth, Kriminologie-Professor an der Universität Basel, gebe es in der Schweiz bei der Herstellung von Goldbarren strenge Qualitätskontrollen. «Wenn Barren mit gefälschten Schweizer Prägungen auf den Markt gelangen, leidet der Ruf der Schweiz darunter», sagt Pieth zu L'essentiel.

Gold aus illegalen Minen

Woher die gefälschten Barren kommen, ist nicht klar. Insider aus der Branche vermuten, dass sie meistens in China produziert wurden und über Händler in Hongkong, Japan und Thailand weltweit in den Umlauf gelangen. Auf die Fakes haben die Verarbeiter in der Schweiz nun reagiert. Sie versehen ihre Barren mit Sicherheitsmerkmalen, die jenen auf den Banknoten ähnlich sind.

Genutzt werden Fake-Barren, um Gold aus illegalen Minen in den Umlauf zu bringen und zu waschen. Oft sind das Abbaugebiete in Afrika, Venezuela oder Nordkorea, die gegen Menschenrechte verstoßen oder von einem verbrecherischen Regime betrieben werden. Auch bei Drogen- und Waffenschmugglern sind die Fake-Barren beliebte Einnahmequellen.

Großbanken winken ab

Die Großbanken in der Schweiz sagen, dass sich keine gefälschten Barren in ihren Tresoren befinden. Das Problem sei nicht bekannt und man sei nicht betroffen, sagt die Credit Suisse auf Anfrage. Konkurrentin UBS teilt mit, dass man physisches Gold nur von Raffinerien beziehe, die beim London Bullion Market akkreditiert seien – dem wichtigsten außerbörslichen Handelsplatz für Gold.

(L'essentiel)