EIB muss Frauenquote in der Chefetage erhöhen

Ein Urteil des Gerichts der Europäischen Union vom 13. Juli zieht weitere Konsequenzen nach sich. Eine Mitarbeiterin der Europäischen Investitionsbank (EIB) hatte geklagt, weil sie von einem der Direktoren gemobbt wurde. Das Gericht gab ihr Recht und verurteilte die Bank zu einer Schadenersatzzahlung in Höhe von 10.000 Euro.

Die EIB stellte die Klägerin am 1. April 2008 als Referentin ein. Im Anschluss an die Ankunft eines neuen Direktors im Oktober 2014 wurde die Dienststelle, in der sie tätig war, umstrukturiert. Das Team, für das sie verantwortlich war, blieb nicht bestehen. Zwei Jahre später reichte die Frau bei der EIB eine Beschwerde ein, mit der sie feststellen lassen wollte, dass die Verhaltensweisen des neuen Direktors ihr gegenüber als Mobbing anzusehen seien. Er habe sie angeschwärzt und sich unangemessen, aggressiv, geringschätzig und anschuldigend ihr gegenüber geäußert.

«Ein echter Hohn!»

Vor einigen Tagen nahm sich der Europäische Bürgerbeauftragte einer weiteren Beschwerde der Klägerin an, wonach Frauen bei der EIB vergleichsweise nur sehr wenige Führungspositionen innehaben. Der Mediator stellte fest, dass die Bank den Tatbestand der Diskriminierung nicht angemessen untersucht hatte und wies darauf hin, dass es der Bank an weiblichen Führungskräften mangelt. Der Bürgerbeauftragte, forderte die EIB auf, bis zum Jahr 2021 ihre Führungspositionen zu 40 Prozent mit Frauen zu besetzen. Ursprünglich plante die Bank, eine Quote von 33 Prozent einzuführen.

«Das Urteil im Mobbing-Prozess war ein erster wichtiger Schritt. Nun haben Frauen auch eine größere Aussicht auf Erfolg mit einer Bewerbung in der Chefetage. Ein Sieg für alle Frauen», sagt die Klägerin und ergänzt: «Ohne meine Klage wäre der betroffene Direktor aber niemals zum Gegenstand eines Disziplinarverfahrens geworden. Ich habe gehört, dass er sogar an den Sitzungen zu den neuen Gender-Zielen der Bank teilgenommen hat. Ein echter Hohn!»

(Gaël Padiou/L'essentiel)