Amazon-​​Gründer will zwei Milliarden Dollar spenden

Bezos kündigte an, er werde zwei Milliarden US-Dollar für die Gründung der Stiftung «Day One» zur Verfügung stellen. Mit dem «Day One Fund» sollen Vorschulen in einkommensschwachen Gegenden geschaffen und Non-Profit-Organisationen unterstützt werden, die obdachlose Familien helfen. (Bild: Cliff Owen/AP/dpa)