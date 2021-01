Florian Homm steht wegen Millionen-​​Betrug vor Gericht

Am Dienstag beginnt am Bundesstrafgericht in Bellinzona der Prozess gegen Florian Homm. Der deutsche Investmentbanker, laut Bund bekannt für sein «extrem selbstbewusstes» Auftreten, soll seine Kunden um fast 200 Millionen Euro betrogen und das Geld in der Schweiz versteckt und gewaschen haben.

Laut SRF soll Homm Aktien mit tiefem Kurswert, sogenannte Penny-Stocks, zu überteuerten Preisen zwischen seinen Fonds hin- und hertransferiert haben, um ihre Kurse in die Höhe zu treiben. Damit lockte der Deutsche interessierte Anlegerinnen und Anleger an, bis er 2007 sein eigenes Geld aus den Fonds abzog und sich absetzte.

Florian Homm gibt sich geläutert

Daraufhin besorgte er sich gefälschte irische Pässe und wechselte immer wieder seine Identität, wie der Bund weiter berichtet. 2013 verhaftete ihn die italienische Polizei nach einem Hinweis des FBI in Florenz. Florian Homm durfte nach der Untersuchungshaft in seine Heimat Deutschland zurückkehren, wo er durch Talkshows tingelte und sich geläutert gab.

Nach eigenen Angaben will er nun die «Botschaft der Barmherzigkeit der Jesusmutter» verbreiten — und Geld für sogenannte Maria-Refugien für misshandelte und gefährdete Frauen und Kinder sammeln. Auf Youtube hat der angebliche Ex-Milliardär einen eigenen Kanal mit 220.000 Abonnenten, auf dem er das Weltgeschehen erklären will und zu Themen wie «Die ideale Vermögensstruktur» oder «Meine Vision für Deutschland», aber auch Donald Trumps Comeback-Chancen und «The Great Reset: Plan der neuen Weltwirtschaftsordnung» spricht.

Der Prozess am Bundesstrafgericht beginnt am Dienstag und dauert drei Wochen. Florian Homm wird dazu nicht persönlich erscheinen. Die Schweiz hätte ihm freies Geleit zugesichert, doch wegen der Corona-Pandemie zieht es der mutmaßliche Betrüger vor, sich freistellen zu lassen. Er bestreitet die Vorwürfe der Geldwäsche ebenso wie die Mitangeklagten, ein Treuhänder und zwei Manager einer früheren Privatbank in Zürich.

(L'essentiel/Lucas Orellano)