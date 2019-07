Verkauf von ArcelorMittal ist abgeschlossen

Der Verkauf des Stahlwerks in Düdelingen an die Liberty House Gruppe ist endgültig besiegelt. Dies hat der Käufer selbst über eine Pressemitteilung am Montag angekündigt. «Mit dem abgeschlossenen Vertrag über 740 Millionen Euro, einer Gesamtkapazität von mehr als 18 Millionen Tonnen und einer breiten Palette von Stahlprodukten gehört Liberty-Steel zu den Top 10-Produzenten der Welt», hieß es von der Gruppe.

Die Transaktion umfasst sieben Standorte in Europa – darunter auch den in Düdelingen – mit insgesamt 14.000 Mitarbeitern. Für die 300 Mitarbeiter in Düdelingen sowie andere Subunternehmer bleibt die Unsicherheit, was den Arbeitsplatz und die Zukunftsaussichten im Betrieb anbelangt.

Investitionsmöglichkeiten und Projekte entwickeln

Der neue Wettbewerber Liberty House will ein «100-tägiges Auditing» starten, um «Investitionsmöglichkeiten zu erkunden und detaillierte Projekte zu entwickeln». «Lokales Management, Gewerkschaften, Kunden und Lieferanten» würden für eine «umfassende Analyse» herangezogen, heißt es weiter.

In den vergangenen Monaten hatten der OGBL und der LCGB ernsthafte Bedenken hinsichtlich der Nachhaltigkeit der Arbeitsplätze und der Ambitionen von Liberty House geäußert.

(Thomas Holzer/L'essentiel)