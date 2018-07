Erfolgreiches Jahr für die Therme Bad Mondorf

Artikel per Mail weiterempfehlen

Das Thermalbad in Mondorf hat 2017 einen Überschuss von 421.000 Euro erwirtschaftet. 321.000 Euro wurden im Rahmen der Tarifvereinbarung an die Belegschaft (315 Mitarbeiter) weitergeleitet. Unter dem Strich betrug der Betriebsgewinn 100.000 Euro.

Thermalbad feiert 30-jähriges Bestehen



Am Sonntag, den 22. Juli, feiert die Domaine Thermal ihr 30-jähriges Bestehen mit einem großen Fest. An diesem Tag sind viele Animationen geplant, die mehrere tausend Besucher nach Mondorf locken sollen: Ein Markt der lokalen Produzenten, Vorführungen in der Domaine, ein Picknick auf dem Rasen und vieles neu. Keine Arbeiten bis 2022 vorgesehen



Die ursprünglich für 2019 angekündigten Renovierungsarbeiten der Domaine wurden auf das Jahr 2022 verschoben. «Die Arbeiten werden drei Jahre dauern und mehr als 100 Millionen Euro kosten», sagte Paul Hammelmann, Vorsitzender des Verwaltungsrats. «Sie werden keine Auswirkungen auf die Kurgäste oder das Personal haben», versprach er.

«Wir haben im Vorjahr 5900 Kurgäste empfangen, mehr als noch 2016», erklärte Pierre Plumer, Direktor der Domaine Thermal. Die Auslastung stieg auf 66,2 Prozent. 2017 kaufte das Thermalbad das «Chalet am Brill», wodurch den Gästen mittlerweile vier Restaurants auf dem ganzen Kurgelände zur Verfügung stehen.

Um sich weiterhin von Mitbewerbern hervorzuheben und das Angebot individueller zu gestalten, führt die Therme weitere Neuerungen ein, darunter das Konzept «Gesundheit und Wohlbefinden am Arbeitsplatz». Zudem wollen die Verantwortlichen vermehrt hausgemachte beziehungsweise ökologische Produkte anbieten sowie Verbesserungen im Service einleiten.

(Pascal Piatkowski/L'essentiel)