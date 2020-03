Quintet Private Bank trauert um Jürg Zeltner

Jürg Zeltner, CEO der Quintet Private Bank und Mitglied des Verwaltungsrates, starb am Sonntag im Alter von 52 Jahren an den Folgen einer Krankheit. Dies teilte die Bank am Montag mit. Jürg Zeltner war verheiratet und hatte zwei Kinder. «Wir werden ihn schmerzlich vermissen, er war ein Kollege, der es verstand, andere zu inspirieren, und ein Mann von großer Intelligenz, Integrität und Würde», sagt Jan Maarten de Jong, Vorstandsvorsitzender der Bank.

Jakob Scott wird nach Angaben der Bank die kommissarische Leitung des operativen Geschäfts der Quintet Private Bank übernehmen.

Die 1949 gegründete Quintet Private Bank (Europe) S.A. mit Hauptsitz in Luxemburg hat Niederlassungen in fünfzig europäischen Städten und beschäftigt 2.000 Mitarbeiter. Im Großherzogtum ist die Bank unter dem Namen Quintet Luxemburg tätig.