EMA gibt grünes Licht für Novavax-​​Impfstoff

Die EU-Arzneimittelbehörde EMA hat den Weg frei gemacht für die Zulassung des Corona-Impfstoffes des US-Herstellers Novavax in der EU. Das teilte die EMA am Montag in Amsterdam mit. Nach Zustimmung der EU-Kommission wird dies der fünfte Corona-Impfstoff in der EU. Nun muss noch die EU-Kommission zustimmen, dies gilt als Formsache.

Bei dem Impfstoff handelt es sich nicht um einen mRNA- (Biontech, Moderna) oder Vektorimpfstoff (Astrazeneca, J&J), sondern um einen Proteinimpfstoff.

(L'essentiel/dpa)