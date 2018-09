Dieser Zug stößt statt Abgas nur Wasser aus

Zwischen den norddeutschen Städten Buxtehude, Bremervörde, Bremerhaven und Cuxhaven verkehrt jetzt der weltweit erste mit Wasserstoff betriebene Brennstoffzellenzug. Statt Abgasen stößt das Fahrzeug vom französischen Hersteller Alstom nur Wasser aus.

Gut für die Umwelt: Der Brennstoffzellenzug Coradia Ilint. Gut für die Umwelt: Der Brennstoffzellenzug Coradia Ilint.

Sollte er sich bewähren, wäre er besonders auf nichtelektrifizierten Nebenstrecken, von denen es in vielen europäischen Ländern doch so einige gibt, eine willkommene Dieselalternative. Vorerst will Alstom bis 2021 14 weitere Züge an das deutsche Bundesland Niedersachsen ausliefern.

(L'essentiel/jcg)