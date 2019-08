RTL Group meldet gute Halbjahreszahlen

In den ersten sechs Monaten des Jahres verzeichnete die RTL Group ein Umsatzplus von 4,2 Prozent auf 3,2 Milliarden Euro, so die am Mittwochmorgen veröffentlichten Zahlen. Dies ist ein «Rekordniveau», so die Pressemitteilung der in Luxemburg ansässigen Gruppe.

Der Anstieg «ist vor allem auf Fremantle und digitale Angebote zurückzuführen», so RTL, das einen Anstieg der Abonnentenzahlen auf Video-on-Demand-Plattformen in Deutschland und den Niederlanden meldet. Fremantle ist die britische Konzerntochter. «Die RTL Group hat dank ihrer Digital- und Content-Aktivitäten ein ausgezeichnetes erstes Halbjahr hinter sich», sagt CEO Thomas Rabe.

Auch das Jahresergebnis stieg auf 443 Mio. Euro, was ein Plus von 21 Prozent bedeutet. Aber auch die Nettoverschuldung des Konzerns stieg zwischen Ende Dezember 2018 und Ende Juni 2019 um 57 Prozent auf 739 Mio. Euro.