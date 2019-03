Luc Frieden verlässt die Saint-​​Paul-​​Gruppe

Artikel per Mail weiterempfehlen

Luc Frieden ist aus dem Verwaltungsrat der Saint-Paul-Gruppe zurückgetreten. Das teilt die Pressegruppe am Montag mit. Friedens neue Funktion in der Handelskammer sei nicht mit der bei Saint-Paul zu vereinen. «Es war eine große Freude, diese Mediengruppe zu leiten», sagte der ehemalige Justiz- und Finanzminister. Sein Rücktritt wird zur Hauptversammlung am 27. März wirksam.

Sein Amt bei Saint-Paul übernimmt François Pauly. Der Präsident der Finanzgesellschaft La Luxembourgeoise war bereits Direktor des Unternehmens. Luc Frieden übernahm Anfang 2016 den Vorsitz des Verwaltungsrats von Saint-Paul, nachdem er zuvor Vizepräsident der Deutschen Bank in London gewesen war.

(th/L'essentiel)