Elon Musk will Supercharger für alle E-​​Autos öffnen

Tesla-Fahrer könnten bald einen der exklusivsten Vorteile der Marke verlieren. Das Supercharger-Netzwerk, welches mit über 25.000 Säulen weltweit für volle Akkus sorgt, ist derzeit nur für Fahrzeuge des US-Autobauers nutzbar. Auch in Luxemburg gibt es einen Supercharger an der A1 nahe der Hauptstadt, außerdem ist ein weiterer Standort mitten in Luxemburg-Stadt im Aufbau.

Tesla-CEO Elon Musk will die Exklusivität nun offenbar ändern und kündigte via Twitter an, dass im Laufe des Jahres auch andere E-Autos von der umfangreichen Supercharger-Infrastruktur profitieren können werden. Der Plan soll Stück für Stück in allen Ländern umgesetzt werden.

Ob grundsätzlich alle anderen Marken an die Supercharger dürfen, bleibt noch offen. Interne Kreise berichten von Verhandlungen mit BMW, Mercedes, Opel und Volkswagen, wie unter anderem teslamag.de berichtet.

We created our own connector, as there was no standard back then & Tesla was only maker of long range electric cars.



It’s one fairly slim connector for both low & high power charging.



That said, we’re making our Supercharger network open to other EVs later this year.