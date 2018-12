Tango und Telindus fusionieren zu Proximus

Artikel per Mail weiterempfehlen

Die Gesellschaften Tango und Telindus haben am Freitagmorgen ihre Fusion zum 1. Januar 2019 angekündigt. Aus dem Telekommunikationsunternehmen und dem Technik- und IT-Sicherheitsexperten wird die Firma Proximus mit Sitz in Bartringen. Das berichtet RTL.

Für Tango-Kunden, so erklärt das Unternehmen, ändert sich an den Verträgen nichts. Auch die Bankverbindung bleibt für die Kunden die gleiche. Die Marke Tango wird in Luxemburg erhalten bleiben.

(sw/L'essentiel)